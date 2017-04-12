بري: التمديد كأس سم...لكنه أفضل من الموت

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أكد الرئيس نبيه بري أن "التمديد لمجلس النواب كأس سم نتجرعه لكنه أفضل من الموت"، وسأل:" لماذا كل هذا الكلام الطائفي فوق السطوح؟".بري أشار امام النواب في لقاء الاربعاء النيابي الى أنه "عندما نتفق على قانون الانتخاب ونقره فإنه في مقدورنا تعديل مدة التمديد ومفاعيله آخذين بعين الاعتبار هذا القانون الجديد لإجراء الانتخابات على اساسه."ونقل النواب عن بري تأكيد حرصه على العهد والمؤسسات الدستورية، مشيراً الى ان "هذا الحرص يقتضي منا جميعاً عدم الذهاب الى الفراغ في المجلس النيابي في كل الاحوال."