قادة العالم من السياسة الى الإنستغرام... من هم الأكثر متابعة؟

الصورة تساوي ألف كلمة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قادة العالم,انستغرام,الصورة تساوي ألف كلمة

LBCI News Lebanon

تساوي الصورة ألف كلمة... وقد أدرك قادة العالم هذا الأمر من خلال اعتماد موقع انستغرام لتواصلهم مع العالم.

ففي خلال السنوات الخمس الماضية، انضم قادة العالم إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة صورهم الرسمية مع الجمهور في جميع أنحاء العالم.

فاستعمال الحكومات لانستغرام كقناة اتصال هو أمر شائع في أوروبا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأجزاء من قارة آسيا.

الإعلان

وبات لدى رؤساء دول وحكومات، إضافة الى وزراء خارجية 140 بلداً حاليًا حسابات شخصية، ما يمثل 72.5 % من جميع أعضاء الأمم المتحدة الـ 193.



وفي 24 شباط 2017، كان وزير خارجية أذربيجان آخر المنضمين الى هذا الموقع.



من هو الأكثر متابعة؟

أصبح رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي الأكثر متابعة من بين قادة العالم مع 6.8 مليون متابع ويليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع 6.3 مليون متابع.



غير أن ترامب ومودي معا لديهما عدد أقل من المتابعين من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي انهى ولايته في 20-12-2017 مع 13.8 مليون متابع.



واحتل بابا فرنسيس الموقع الثالث مع 3.7 مليون متابع.





من هو الأكثر فعالية؟

رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي، هو أيضًا الأكثر فعالية على موقع انستغرام حيث كل بوست ينال في المتوسط 223000 تفاعل (تعليقات واعجاب)، أما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فقد احتل المركز الثاني مع 141000 تفاعل بينما تتلقى منشورات البابا على انستغرام 138000 تفاعل. رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي، هو أيضًا الأكثر فعالية على موقع انستغرام حيث كل بوست ينال في المتوسط 223000 تفاعل (تعليقات واعجاب)، أما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فقد احتل المركز الثاني مع 141000 تفاعل بينما تتلقى منشورات البابا على انستغرام 138000 تفاعل.





من هو الأكثر نشاطاً؟

تحتل هيئة الاعلام لحكومة بروناي المرتبة الأولى من حيث الحسابات الحكومية الأكثر نشاطاً مع 16 منشورا في اليوم في المتوسط. أما وزارة الخارجية الكويتية فاحتلت المرتبة الثانية مع 6.6 منشورات في اليوم. تحتل هيئة الاعلام لحكومة بروناي المرتبة الأولى من حيث الحسابات الحكومية الأكثر نشاطاً مع 16 منشورا في اليوم في المتوسط. أما وزارة الخارجية الكويتية فاحتلت المرتبة الثانية مع 6.6 منشورات في اليوم.