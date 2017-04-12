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12 نيسان 2017
12/04/2017 08:03:34
بو عاصي من السراي: هناك نقاش عميق يدور حاليا والاتصالات جارية على كل صعيد ولا شيء نهائيا حتى الان
بو عاصي من السراي: هناك نقاش عميق يدور حاليا والاتصالات جارية على كل صعيد ولا شيء نهائيا حتى الان
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