أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

تولى احمدي نجاد الرئاسة من 2005 الى 2013

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LBCI News Lebanon

أعلن الرئيس الايراني السابق المحافظ محمود احمدي نجاد ترشحه الى الانتخابات الرئاسية في 19 ايار المقبل "من اجل دعم ترشيح" نائبه السابق حميد بقائي الذي سجل ترشيحه الاربعاء ايضا.

وكان احمدي نجاد أعلن في ايلول 2016 انه لن يترشح للانتخابات بعدما نصحه المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي بذلك. واعتبر المرشد انذاك انه يجب تجنب "استقطاب مسيء" في البلاد.

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وأعلن احمدي نجاد فور تسجيل طلب ترشيحه ان "المرشد الاعلى نصحني بعدم المشاركة في الانتخابات وقبلت ذلك (...) انا ملتزم بوعدي. ان تسجيل ترشيحي يهدف فقط الى دعم ترشيح شقيقي حميد بقائي".

وتولى احمدي نجاد الرئاسة من 2005 الى 2013.

وقد بدأت الثلاثاء عمليات تسجيل المرشحين وتستمر حتى السبت. ويحق لجميع الايرانيين الترشح، لكن مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجال دين محافظون، يفترض ان يوافق على لائحة المرشحين الذين سيتسجلون حتى 27 نيسان.

ويعتزم الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي انتخب في 2013 بدعم من المعتدلين والاصلاحيين، الترشح لولاية ثانية مدتها اربع سنوات، كما يقول المقربون منه.