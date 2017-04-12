توقّفوا عن استخدام بودرة الأطفال...إليكم أضرارها!

يلجأ الناس إلى بودرة التلك لأن لها استخدامات مختلفة مثل الحفاظ على ترطيب بشرة الأطفال والتخلص من الروائح الكريهة وامتصاص البقع الدهنية عن الأقمشة.

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إلا أن دراسات عديدة قد برهنت أن بإمكان بودرة التلك التسبب بمشاكل صحية لمستخدميها وأبرزها سرطان المبيض عند النساء.

لذلك، سنقدم لكم بدائل لبودرة التلك لا تشكل أي خطر على الصحة.

1- مزيج صودا الخبز ونشا الذرة (يمكن إضافة الزيوت المعطّرة إلى الخليط).

2- الأعشاب المجففة ويختلف اختيارها بحسب هدف استخدامها.

3- يمكن استخدام نشا الذرة تمامًا مثل بودرة التلك إلا أن نشا الذرة لا يشكّل خطرًا للصحة.

4- طحين الشوفان يساعد على التخلص من التعرق وعلى إبقاء البشرة جافة.