وفد من التيار الوطني الحر جال على المسؤولين: سنواجه التمديد

كنعان: اذا توافرت الارادة السياسية يمكن اقرار قانون انتخاب خلال ساعات

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LBCI News Lebanon





واعتبر امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان بعد اللقاء ان التمديد هو اغتصاب للسلطة ولارادة الناس، لافتا الى ان عدم اقرار قانون انتخاب لا يبرر التمديد.

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وقال " سنواجه التمديد نيابة عن كل اللبنانيين ولا احد يتلطى بنسبية وأكثري حتى يفرض امرا واقعا". استهل وفد من التيار الوطني الحر جولته على الفاعليات لبحث مسألة الجلسة التشريعية غدا والتمديد لمجلس النواب بلقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.واعتبر امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان بعد اللقاء ان التمديد هو اغتصاب للسلطة ولارادة الناس، لافتا الى ان عدم اقرار قانون انتخاب لا يبرر التمديد.وقال " سنواجه التمديد نيابة عن كل اللبنانيين ولا احد يتلطى بنسبية وأكثري حتى يفرض امرا واقعا".

ومن السراي بعد لقاء الوفد الرئيس سعد الحريري، أكد كنعان أنه سيتم مواجهة عملية التمديد ديموقراطيا اذا كانت ستحصل غدا.



وأعلن كنعان، أنه من المبكر الحديث عن الفراغ والجهد المطلوب لاقرار قانون انتخاب افضل من الذهاب الى التمديد، مشيرا الى أنه "لا نسعى الى فراغ واذا توافرت الارادة السياسية يمكن اقرار قانون انتخاب خلال ساعات قبل انتهاء ولاية المجلس."



وأوضح أن التمديد التقني المقرون بقانون انتخاب يصبح تأجيلا لاستيعاب القانون الجديد والتحضير للانتخابات.

ومن ثم التقى الوفد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، حيث أكد كنعان أن الخلاف ليس بين الطوائف، رافضا بشكل مطلق الفراغ.



واشار كنعان الى أنه "اذا حصل تجاوب تكون لدينا فرصة لانتاج قانون انتخاب والا فسنمارس الحق الديموقراطي بالتعبير عن رفضنا للتمديد الذي هو مبدئي ودستوري وغير طائفي."



وأمل ان تؤدي الاتصالات الى حلول لافتا الى أن الهدف هو الوصول الى حل وليس تسجيل نقاط.