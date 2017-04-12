محادثات سورية روسية ايرانية في موسكو يوم الجمعة

المعلم وظريف في روسيا...

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LBCI News Lebanon

يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو من 13 إلى 15 نيسان لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

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واوضحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن محادثات ثلاثية ستجري بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا في موسكو في 14 نيسان.