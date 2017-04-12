أخبار دولية
12 نيسان 2017
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محادثات سورية روسية ايرانية في موسكو يوم الجمعة

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محادثات سورية روسية ايرانية في موسكو يوم الجمعة
يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو من 13 إلى 15 نيسان لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
 
واوضحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن محادثات ثلاثية ستجري بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا في موسكو في 14 نيسان.
 
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