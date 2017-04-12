كان برفقة عشيقته في السيارة حين وقعت الكارثة...

قتل رجلا بريطانيا في حادث سير عندما كان يقلّ عشيقته إلى منزلها.

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LBCI News Lebanon

قتل الرجل البريطاني كاديل نوبي في حادث سير عندما كان يقلّ عشيقته ناتاشا غريغسون إلى منزلها.



وتعرض كاديل وعشيقته إلى حادث سير مروع لأن كاديل كان يقود بسرعة عالية تخطت 160 كم في الساعة، بحسب ما صرحت ناتاشا.



وكان كاديل يقود تحت تأثير الكحول إذ أظهرت تحاليل الدم أن جسمه يحتوي على ما يقارب ضعف النسبة المسموح بتناولها.

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وأدى الحادث إلى كسر في جمجمة ناتاشا وتمزّق في كبدها وقالت الأخيرة للشرطة إنّ كاديل كان يقود دائماً بسرعة عالية كما أنّه لم يضع يومًا حزام الأمان.



واكتشفت كوريت، زوجة كاديل، علاقة زوجها السرية التي بدأت منذ حوالي العام خلال التحقيقات التي أجريت بعد وقوع الحادث.