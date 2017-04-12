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12 نيسان 2017
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وزير البيئة طارق الخطيب ينضم الى وفد التيار الوطني الحر في السراي: الوفد سيطالب الحريري بعدم السير بالتمديد

وزير البيئة طارق الخطيب ينضم الى وفد التيار الوطني الحر في السراي: الوفد سيطالب الحريري بعدم السير بالتمديد Lebanon, news ,lbci ,أخبار ينضم,الخطيب,طارق,البيئة,وزير,
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وزير البيئة طارق الخطيب ينضم الى وفد التيار الوطني الحر في السراي: الوفد سيطالب الحريري بعدم السير بالتمديد
 
 
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