ما سبب ظهورالتجاعيد على وجه الشابات في عمر مبكر جدًا؟

تواجه الشابات اليوم مشكلة ظهور التجاعيد وذلك بسبب التحديق مطولا في شاشات الكمبيوتر

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LBCI News Lebanon

تواجه الشابات اليوم مشكلة ظهور التجاعيد في وجوههنّ قبل عشر سنوات مقارنة مع الأجيال السابقة.



وقال طبيب التجميل البريطاني نافيد جالالي إنّ السبب وراء ظهور التجاعيد في وقتٍ مبكر يعود إلى التحديق مطولا في شاشات الكمبيوتر.

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وأضاف جالالي أن الشابات في العشرينات من أعمارهنّ بدأن يخضعن للحقن بالبوتوكس، الأمر الذي لم يكن موجودًا منذ بضع سنوات.



وقال جالالي إن التحديق في شاشات الكمبيوتر يؤدي إلى ظهور التجاعيد لأن ردة الفعل الطبيعية خلال النظر إلى الشاشات هو العبس بخاصة إذا يتطلب الأمر التركيز مليًا على اتمام مهمة معينة.



بالإضافة إلى شاشات الكمبيوتر، إن التحديق في شاشات الهواتف الذكية يتسبب بدوره أيضًا بظهور التجاعيد في عمر صغير.



ويتسبب النظر بالشاشات بظهور تجاعيد عميقة في الوجه لا يمكن التخلّص منها إلا بالخضوع لحقن مادة البوتوكس.



وفيما كان جالالي ينصح السيدات بالخضوع لحقن البوتوكس في سن الثلاثين وما فوق، بدأ يعطيها للشابات في أوائل ومنتصف العشرينات من العمر.