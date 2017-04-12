فرعون دعا الى الإقفال والمشاركة في التحركات رفضا للتمديد

فرعون دعا الى المشاركة في التحركات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب, لبنان,ميشال فرعون,فرعون دعا الى المشاركة في التحركات

LBCI News Lebanon

دعا وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، أهالي وتجار الاشرفية والرميل والصيفي وسائر المناطق الى "التعبير عن رأيهم وموقفهم الرافض للتمديد من جهة وعن المماطلة في تصحيح وإصلاح القانون الانتخابي وصولا الى صيغة ميثاقية دستورية تؤمن التمثيل الصحيح من جهة أخرى، عبر الاقفال والمشاركة في التحركات الديموقراطية، في حضور جمعيات التجار وفعاليات في مكتبه في الاشرفية".

الإعلان

وأكد رئيس جمعية تجار الاشرفية طوني عيد "استجابة التجار مع مطلب الاقفال الكامل أو الرمزي خلال إجتماع مجلس النواب غدا، المخصص للتمديد للمجلس النيابي".