أخبار محلية
12 نيسان 2017
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بالفيديو - القوى الأمنية بدأت بنشر الحواجز الحديدية بالقرب من فندق Le Gray تحضيراً للجلسة غدا

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بدأت القوى الأمنية باتخاذ الاجراءات الأمنية المشددة تزامنا مع الجلسة التشريعية غدا.

ونشرت القوى الامنية الحواجز الحديدية بالقرب من فندق Le Gray تحضيراً للجلسة.
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