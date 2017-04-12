بالفيديو - القوى الأمنية بدأت بنشر الحواجز الحديدية بالقرب من فندق Le Gray تحضيراً للجلسة غدا

حواجز حديدية قرب فندق le gray

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LBCI News Lebanon

بدأت القوى الأمنية باتخاذ الاجراءات الأمنية المشددة تزامنا مع الجلسة التشريعية غدا.



ونشرت القوى الامنية الحواجز الحديدية بالقرب من فندق Le Gray تحضيراً للجلسة.