أخبار محلية
12 نيسان 2017
12/04/2017 10:08:00
بالفيديو - القوى الأمنية بدأت بنشر الحواجز الحديدية بالقرب من فندق Le Gray تحضيراً للجلسة غدا
حواجز حديدية قرب فندق le gray
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LBCI News Lebanon
بدأت القوى الأمنية باتخاذ الاجراءات الأمنية المشددة تزامنا مع الجلسة التشريعية غدا.
ونشرت القوى الامنية الحواجز الحديدية بالقرب من فندق Le Gray تحضيراً للجلسة.
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