ما علاقة ايفانكا ترامب بالضربات الأميركية على سوريا؟

علاقة ايفانكا ترمب بالضربات الأميركية على سوريا...

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LBCI News Lebanon

قال إريك ترامب، ابن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ شقيقته ايفانكا أثرت على والدهما وشجعته على اتخاذ إجراءات عسكرية ضد النظام السوري ردّا على الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 87 شخصًا على الأقل، بما فيهم أكثر من 30 طفلًا.

وقال إريك في مقابلة مع صحيفة التلغراف البريطانيّة: "ايفانكا أم لثلاثة أولاد وتأثرت كثيرًا بما حدث في سوريا".

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وأكّد أنّها لعبت دورا حاسما في اتخاذ والدها قرار ضرب قاعدة الشعيرات السورية.

وكانت إيفانكا البالغة من العمر 35 عامًا قد نشرت تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر كتبت من خلالها أن الصور التي أظهرت معاناة السوريين جراء الهجوم الكيميائي في بلدة خان شيخون حطمت قلبها وأثارت حفيظتها وغضبها.

وأشارت ابنة الرئيس الأميركي المدللة في وقت لاحق إنها تشعر بالفخر بقرار والدها بتوجيه الضربات الصاروخية إلى القوات السورية ردا على التقارير عن استخدامها السلاح الكيميائي.