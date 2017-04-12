بالفيديو: اغتصب طفلة وأحرق عائلتها... ثم انتحر!

حادثة صادمة إليكم تفاصيلها...

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LBCI News Lebanon

التقطت كاميرات المراقبة فيديو لرجل رمى بنفسه من شرفة محكمة مقاطعة ماهونينغ في يونغزتاون الأميركية حيث لقي حتفه.

وقفز روبرت سيمان جونيور البالغ من العمر 48 عامًا من الطبقة الرابعة بعدما اغتصب طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام مرّات عدّة ثم قلتها وجدّيها وأضرم النار في منزل العائلة.

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وكان من الممكن أن يواجه سيمان حكما بالإعدام إذا أُدين بقتل الطفلة كورين غومب (10 سنوات) وجديها ويليام شميدت (63 عاما) وجوديث شميدت (61 عاما).

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر ضابطين يقتادان المتّهم من قاعة المحكمة، عقب جلسة لتحديد موعد محاكمته، إلى غرفة الاحتجاز عندما أقدم على الانتحار.