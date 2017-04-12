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12 نيسان 2017
12/04/2017 09:49:58
كنعان: رفض التمديد لا يعني الفراغ بل حثّ القوى السياسية على التوصل الى قانون وسنواجه ديمقراطيا عملية التمديد اذا كانت ستحصل غدا
كنعان: رفض التمديد لا يعني الفراغ بل حثّ القوى السياسية على التوصل الى قانون وسنواجه ديمقراطيا عملية التمديد اذا كانت ستحصل غدا
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