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12 نيسان 2017
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كنعان: رفض التمديد لا يعني الفراغ بل حثّ القوى السياسية على التوصل الى قانون وسنواجه ديمقراطيا عملية التمديد اذا كانت ستحصل غدا

كنعان: رفض التمديد لا يعني الفراغ بل حثّ القوى السياسية على التوصل الى قانون وسنواجه ديمقراطيا عملية التمديد اذا كانت ستحصل غدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعني,التمديد,كنعان,
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كنعان: رفض التمديد لا يعني الفراغ بل حثّ القوى السياسية على التوصل الى قانون وسنواجه ديمقراطيا عملية التمديد اذا كانت ستحصل غدا
 
 
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