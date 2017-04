شو القصة ؟؟؟؟ التفاصيل في سنابي nesreentafesh01 ❤ 👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻 #nesreen_tafesh #نسرين_طافش #NT #weddingdress

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Apr 11, 2017 at 8:37am PDT