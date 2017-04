عم إفلح ...😁 مش بس قدام الكاميرا😂 طلعوا البصلات وبعد في الفول والنعنع والروكا والبقدونس.. وكلّو organic 😊 ما في احلى من الطبيعة 🌿🍃☘️🦋🐜🐌🐝 #wardelkhal#gardening #naturelovers #organic #vegetablegarden #greenday #spring #lebanon

A post shared by Ward El Khal 🌹ورد الخال (@khalward) on Apr 11, 2017 at 9:50am PDT