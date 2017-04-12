بالفيديو: ما الذي تحضر له ماريتا الحلاني... ولماذا ارتدت قميص والدها؟

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كشفت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني أنّها سترتدي قميص والدها النجم عاصي الحلاني خلال تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اشتقتلك".وفي حديث خاصّ لـ ET بالعربي، أشارت ماريتا إلى أنّ المخرج طلب منها ارتداء قميص شخص تحبه في الفيديو كليب لذا اختارت قميص والدها.يُشار إلى أنّ ماريتا بدأت التدريبات على الرقصة الخاصّة بالكليب قبل أسبوع من التصوير، كما أعربت عن حماسها الكبير للتصوير.واللافت أنّ شقيقها الوليد وشقيقتها دانا كانا معها في موقع التصوير في البقاع وشاركا التحضير للكليب.في سياق متصل، يُشار إلى أنّ الشاب جان سرور وصيف ملك جمال لبنان للعام 2016 شاركها التصوير.أمّا في ما يخص إطلالتها فقد اختارت التصاميم الشبابية والعصرية الأمر الذي لاقى بها جيداً.الجدير ذكره، أنّ أغنية "اشتقتلك" من إخراج هاس غدّار.للمزيد من التفاصيل شاهدوا التقرير: