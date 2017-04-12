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12 نيسان 2017
12/04/2017 10:23:57
روسيا تعتبر مشروع القرار المطروح على مجلس الامن حول سوريا "غير مقبول" بصيغته الحالية
روسيا تعتبر مشروع القرار المطروح على مجلس الامن حول سوريا "غير مقبول" بصيغته الحالية
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LBCI News Lebanon
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