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12 نيسان 2017
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روسيا تعتبر مشروع القرار المطروح على مجلس الامن حول سوريا "غير مقبول" بصيغته الحالية

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روسيا تعتبر مشروع القرار المطروح على مجلس الامن حول سوريا &quot;غير مقبول&quot; بصيغته الحالية
 
 
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