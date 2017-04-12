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12 نيسان 2017
12/04/2017 10:36:52
المشنوق: تم الاتفاق على حماية حرية التعبير غدا من دون أي تعرض لحرية المعتصمين ومنع اقفال الطرقات الدولية تحت أي ظرف ومنع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة
المشنوق: تم الاتفاق على حماية حرية التعبير غدا من دون أي تعرض لحرية المعتصمين ومنع اقفال الطرقات الدولية تحت أي ظرف ومنع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة
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LBCI News Lebanon
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