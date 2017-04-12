دراسة صادمة... الشاي يؤذي الأسنان أكثر من القهوة!

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من المعروف أنّ القهوة تؤذي الأسنان وتسبب ظهور البقع الداكنة عليها لاحتوائها على الكافيين. ولكن ما سيصدمكم هو أنّ الشاي له تأثيرات سلبية أكثر على جمال الأسنان!يُشار إلى أنّ بعض الناس يمتنعون عن شرب القهوة ويستبدلونها بالشاي ظنّاً منهم أنّ هذا الأخير يحتوي على كمية كافيين أقلّ.ولكن دراسة حديثة نشرها موقع WebMD تبين أنّ مجموع الأحماض، التانينات والكروموجين... هذه المواد الكيميائية مجتمعة تؤدي إلى خراب الأسنان واصفرارها.واللافت في هذه الدراسة هو أنّ الأحماض هي العنصر الأول في تلوّن الأسنان وتبين أن أوراق الشاي فيها أنواع عدة من الأحماض.الجدير ذكره، أنّ الأحماض تضعف المينا الواقية للأسنان وتجعلها هشّة.كما أنّ التانينات هي مادة نباتية موجودة في النبيذ أيضاً وتعتبر عدواً للأسنان البيضاء.في حين أنّ القهوة تضعف مينا الأسنان تماماً كالشاي إلّا أنّها تحتوي على نسبة تانين أقلّ ما يعني أنّها لا تؤثر على لون الأسنان كالشاي.وفي الحالتين إن كنتم من المدمنين على الشاي أو القهوة عليكم تنظيف أسنانكم بشكل منتظم بعد كل كوب.