خسر ثروته في 90 دقيقة... لن تصدقوا السبب!

هكذا خسر ثروته كاملة...

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LBCI News Lebanon

أمضى رجل الأعمال الصيني يانغ كاي فترة 10 سنوات في جمع ثروته، لكنّه خسرها كاملة في 90 دقيقة فقط.

وخسر الملياردير ورئيس مجلس إدارة شركة "China Huishan Dairy Horlding" التي تستثمر أموالها في قطاع الأجبان والألبان ثروته في أقل من ساعتين وكان قد مرّ بالعديد من الأزمات التي جاهد في تخطيها، لكن لسوء حظه واجه هبوطًا حادًا في قيمة أسهم شركته في بورصة "هونغ كونغ"، في جلسة 24 آذار/مارس، إذ انخفضت قيمة حصته من 3.6 مليار دولار إلى 530 مليون دولار.

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وكان كاي يعتمد كثيرًا على الديون، ما سبب له العديد من الأزمات المالية، انتهت بفقدان ثروته بعد 10 سنوات من الكفاح والاجتهاد في عالم المال والأعمال.