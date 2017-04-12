خسر ثروته في 90 دقيقة... لن تصدقوا السبب!

أمضى رجل الأعمال الصيني يانغ كاي فترة 10 سنوات في جمع ثروته، لكنّه خسرها كاملة في 90 دقيقة فقط.
وخسر الملياردير ورئيس مجلس إدارة شركة "China Huishan Dairy Horlding" التي تستثمر أموالها في قطاع الأجبان والألبان ثروته في أقل من ساعتين وكان قد مرّ بالعديد من الأزمات التي جاهد في تخطيها، لكن لسوء حظه واجه هبوطًا حادًا في قيمة أسهم شركته في بورصة "هونغ كونغ"، في جلسة 24 آذار/مارس، إذ انخفضت قيمة حصته من 3.6 مليار دولار إلى 530 مليون دولار.
وكان كاي يعتمد كثيرًا على الديون، ما سبب له العديد من الأزمات المالية، انتهت بفقدان ثروته بعد 10 سنوات من الكفاح والاجتهاد في عالم المال والأعمال.