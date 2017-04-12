ميلانيا ترامب تفوز بـ 3 مليون دولار

وافقت صحيفة الديلي ميل البريطانيّة على أن تدفع تعويض العطل والضرر اللذين تسببت بهما لسيّدة الولايات المتّحدة الأولى بعدما نشرت مقالًا طال مهنتها السابقة في عرض الأزياء.

وكانت الصحيفة قد نشرت مزاعم تفيد بأنّ ميلانيا ترامب عملت ذات مرة كمرافقة للرجال، لكنها عادت وسحبت المقال.

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ونُشر الخبر العام الماضي خلال حملة دونالد ترامب الانتخابيّة.

ورفعت السيّدة الأولى دعوى في شهر فبراير/شباط، مطالبة بتعويض قدره 150 مليون دولار.

وأشارت بعض التقارير المسربّة إلى أنّ السيّدة ترامب قبلت التعويض واعتذار الصحيفة اللذين عرضهما محاموها خلال جلسة للمحكمة العليا في لندن.