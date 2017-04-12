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12 نيسان 2017
12/04/2017 11:11:26
كنعان بعد لقاء وفد "التيار" الشيخ قاسم: نرفض بشكل مطلق الفراغ وهناك امكانية جدية للاتفاق على قانون للانتخاب والخلاف ليس بين الطوائف
كنعان بعد لقاء وفد "التيار" الشيخ قاسم: نرفض بشكل مطلق الفراغ وهناك امكانية جدية للاتفاق على قانون للانتخاب والخلاف ليس بين الطوائف
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