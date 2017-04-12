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12 نيسان 2017
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كنعان بعد لقاء وفد "التيار" الشيخ قاسم: نرفض بشكل مطلق الفراغ وهناك امكانية جدية للاتفاق على قانون للانتخاب والخلاف ليس بين الطوائف

كنعان بعد لقاء وفد "التيار" الشيخ قاسم: نرفض بشكل مطلق الفراغ وهناك امكانية جدية للاتفاق على قانون للانتخاب والخلاف ليس بين الطوائف Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,لقاء,كنعان,
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كنعان بعد لقاء وفد &quot;التيار&quot; الشيخ قاسم: نرفض بشكل مطلق الفراغ وهناك امكانية جدية للاتفاق على قانون للانتخاب والخلاف ليس بين الطوائف
 
 
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