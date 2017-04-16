عالجوا إلتهاب الجيوب الأنفية بـ 3 طرق منزلية سهلة!

الإعلان

مشكلة إلتهاب الجيوب الأنفية أو ما يُعرف بالـ Sinusite هي عبارة عن إلتهاب التجاويف التي تحيط بالأنف والعينين. قد يكون ذلك نتيجة عدوى، حساسية، أو مشكلة في المناعة الذاتية. إلّا أنّ معظم الحالات تكون نتيجة عدوى فيروسية. في سياق علاج هذه المشكلة نقدم إليكم 3 طرق منزلية سهلة للغاية:أنتم بحاجة إلى:3 قطرات من زيت الأوكالبتوس3 قطرات من زيت الخزامى(اللافندر)3 قطرات من زيت الحامضامزجوا الزيوت في وعاء وضعوا قطرتين من الخليط على أطراف أصابعكم ثمّ دلّكوا الرقبة، الصُّدْغ (المنطقة الواقعة خلف العين وأمام الأذن) وخلف الرقبة. تنفسوا بعمق لاستنشاق رائحة هذه الزيوت. قوموا بهذه العملية كلّ 3 ساعات تقريباً لتلاحظوا التحسن.تعمل هذه الزيوت الأساسية في الحدّ من الصداع وتعالج الاحتقان بطريقة طبيعية. كما أنّ زيت الأوكالبتوس مضاد للالتهابات والميكروبات، زيت الخزامى مهدئ للعقل والجسم وزيت الحامض مضاد للفطريات.أنتم بحاجة إلى:ملعقتين صغيرتين من خلّ التفاح180 ملليلتر من المياه الفاترةامزجوا المكونين جيداً واشربوا من الخليط مرتين في اليوم.خلّ التفاح غنيّ بالفيتامينات والمعادن وفيه خصائص مضادة للجراثيم والفطريات كما يُعتبر علاجاً قوياً للالتهابات.أنتم بحاجة إلى:ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل المبشوركوب من المياه المغليةضعوا الزنجبيل في المياه الساخنة واتركوه 10 دقائق. قوموا بتصفية الشاي وأضيفوا إليه ملعقة صغيرة من العسل.اشربوا 3 أكواب منه يومياً لعلاج التهابات الجيوب الأنفية.يحتوي الزنجبيل على مستوى عال من المواد المضادة للأكسدة كما يعالج التورم والتهيج في الجيوب الأنفية.