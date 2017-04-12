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12 نيسان 2017
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أنجبا توأمًا من حيوانات منوية مجمدة منذ 26 عامًا

رجل يحطّم رقمًا قياسيًا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار توأم,أسكتلندا,رجل يحطّم رقمًا قياسيًا...
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أنجبا توأمًا من حيوانات منوية مجمدة منذ 26 عامًا
حطّم رجل رقمًا قياسيًا بعدما قام بتجميد حيواناته المنويّة لمدّة عقدين من الزمن قبل إنجاب توأم من شريكته.
 
وفي التفاصيل، جمّد الرجل الاسكتلندي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، سائله المنوي عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا قبل خضوعه لعلاج كيميائي للسرطان، بعد تحذير الأطباء له من أنه سيصبح عقيمًا.
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وبحسب موقع " ذي انديبندنت "، خضعت شريكته عام 2010  لعملية الإخصاب بعد الاحتفاظ بحيواناته المنوية لمدة 26 عامًا و243 يومًا.
 
 وفي العام التالي من العملية استطاعا إنجاب توأم وكان عمر الزوج حينها 47 عامًا أما زوجته فبلغت من العمر 37 عامًا.
 
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