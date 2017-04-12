أنجبا توأمًا من حيوانات منوية مجمدة منذ 26 عامًا

رجل يحطّم رقمًا قياسيًا...

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LBCI News Lebanon

حطّم رجل رقمًا قياسيًا بعدما قام بتجميد حيواناته المنويّة لمدّة عقدين من الزمن قبل إنجاب توأم من شريكته.

وفي التفاصيل، جمّد الرجل الاسكتلندي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، سائله المنوي عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا قبل خضوعه لعلاج كيميائي للسرطان، بعد تحذير الأطباء له من أنه سيصبح عقيمًا.

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وبحسب موقع " ذي انديبندنت "، خضعت شريكته عام 2010 لعملية الإخصاب بعد الاحتفاظ بحيواناته المنوية لمدة 26 عامًا و243 يومًا.

وفي العام التالي من العملية استطاعا إنجاب توأم وكان عمر الزوج حينها 47 عامًا أما زوجته فبلغت من العمر 37 عامًا.