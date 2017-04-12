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12 نيسان 2017
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كنعان: رفضنا للتمديد مبدئي ودستوري وغير طائفي ونأمل ان تؤدي الاتصالات الى حلول وهدفنا الوصول الى حل وليس تسجيل نقاط

كنعان: رفضنا للتمديد مبدئي ودستوري وغير طائفي ونأمل ان تؤدي الاتصالات الى حلول وهدفنا الوصول الى حل وليس تسجيل نقاط Lebanon, news ,lbci ,أخبار ودستوري,مبدئي,للتمديد,رفضنا,كنعان,
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كنعان: رفضنا للتمديد مبدئي ودستوري وغير طائفي ونأمل ان تؤدي الاتصالات الى حلول وهدفنا الوصول الى حل وليس تسجيل نقاط
 
 
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