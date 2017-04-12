آخر الأخبار
12 نيسان 2017
12/04/2017 11:15:03
كنعان: رفضنا للتمديد مبدئي ودستوري وغير طائفي ونأمل ان تؤدي الاتصالات الى حلول وهدفنا الوصول الى حل وليس تسجيل نقاط
كنعان: رفضنا للتمديد مبدئي ودستوري وغير طائفي ونأمل ان تؤدي الاتصالات الى حلول وهدفنا الوصول الى حل وليس تسجيل نقاط
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ودستوري,مبدئي,للتمديد,رفضنا,كنعان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً