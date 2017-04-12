أخبار محلية
12 نيسان 2017
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شمعون: خيارنا تفادي الفراغ

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أعلن النائب دوري شمعون عن خياره بتفادي الفراغ، وذلك رغم معرفته "بعدم شعبية القرار الذي يكفل مكافحته عن طريق التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة."

واشار شمعون خلال مؤتمر صحافي الى أن حظوظ الوصول الى قانون انتخابي جديد غير متوافرة.
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