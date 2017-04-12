أخبار محلية
12 نيسان 2017
12/04/2017 11:23:40
شمعون: خيارنا تفادي الفراغ
شمعون: حظوظ الوصول الى قانون انتخابي جديد غير متوافرة
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LBCI News Lebanon
أعلن النائب دوري شمعون عن خياره بتفادي الفراغ، وذلك رغم معرفته "بعدم شعبية القرار الذي يكفل مكافحته عن طريق التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة."
واشار شمعون خلال مؤتمر صحافي الى أن حظوظ الوصول الى قانون انتخابي جديد غير متوافرة.
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