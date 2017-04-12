شمعون: خيارنا تفادي الفراغ

شمعون: حظوظ الوصول الى قانون انتخابي جديد غير متوافرة

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب دوري شمعون عن خياره بتفادي الفراغ، وذلك رغم معرفته "بعدم شعبية القرار الذي يكفل مكافحته عن طريق التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة."

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واشار شمعون خلال مؤتمر صحافي الى أن حظوظ الوصول الى قانون انتخابي جديد غير متوافرة.