أمن وقضاء
12 نيسان 2017
12/04/2017 11:55:10
مجموعات من الحراك المدني بدأت بالتوافد إلى ساحة الشهداء
استنكار للتمديد لمجلس النواب
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LBCI News Lebanon
بدأت مجموعات من الحراك المدني بالتوافد إلى ساحة الشهداء، استنكارا للتمديد لمجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة وتعزيزات من القوى السيارة في قوى الامن الداخلي وقوى مكافحة الشغب بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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