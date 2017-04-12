أمن وقضاء
12 نيسان 2017
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مجموعات من الحراك المدني بدأت بالتوافد إلى ساحة الشهداء

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مجموعات من الحراك المدني بدأت بالتوافد إلى ساحة الشهداء
 بدأت مجموعات من الحراك المدني بالتوافد إلى ساحة الشهداء، استنكارا للتمديد لمجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة وتعزيزات من القوى السيارة في قوى الامن الداخلي وقوى مكافحة الشغب بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. 
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