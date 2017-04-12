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12 نيسان 2017
12/04/2017 11:58:28
سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: روسيا تعزل نفسها عن المجتمع الدولي في كل مرة يلقي فيها الأسد برميلا متفجرا أو يمنع الطعام عن تجمع سكني
سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: روسيا تعزل نفسها عن المجتمع الدولي في كل مرة يلقي فيها الأسد برميلا متفجرا أو يمنع الطعام عن تجمع سكني
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LBCI News Lebanon
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