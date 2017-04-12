مجلس بلدية بيروت في مركز سرطان الاطفال

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بحثت بلدية بيروت سبل التعاون مع مركز سرطان الأطفال، ليصار الى مساعدة أكبر عدد ممكن من الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني الى مركز سرطان الاطفال في لبنان في المركز الطبي للجامعة الاميركية.وهنأ عيتاني رئيس الأمناء والأعضاء وجميع العاملين في المركز على كافة الجهود التي يقدمونها لمساعدة الأطفال ومعالجتهم مجانا.وجال وفد بلدية بيروت على أقسام المركز للاطلاع على طبيعة العمل فيه، حيث نوهوا بجهود العاملين ضمن الفريق الإداري والطبّي، ودورهم الأساسي في توفير العلاج للمئات من الأطفال المرضى من لبنان والمنطقة.