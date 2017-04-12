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12 نيسان 2017
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التحكم المروري: تجمع عدد من المواطنين على تقاطع الحكمة الاشرفية وحركة المرور خانقة في المحلة

التحكم المروري: تجمع عدد من المواطنين على تقاطع الحكمة الاشرفية وحركة المرور خانقة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تجمع,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تجمع عدد من المواطنين على تقاطع الحكمة الاشرفية وحركة المرور خانقة في المحلة
 
 
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