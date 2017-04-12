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12 نيسان 2017
12/04/2017 12:11:46
التحكم المروري: تجمع عدد من المواطنين على تقاطع الحكمة الاشرفية وحركة المرور خانقة في المحلة
التحكم المروري: تجمع عدد من المواطنين على تقاطع الحكمة الاشرفية وحركة المرور خانقة في المحلة
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