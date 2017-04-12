مقدمة النشرة المسائية 12 - 04 - 2017

مارستُم الضحكَ على الناس من دون ان يرِفَّ لكُم جَفن، كيف ذلك؟

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LBCI News Lebanon

البداياتُ تفضحُ النهايات... بداياتُكم تكشِفُ زِيفَ نهاياتِكم وإلى أين وصلتُم وأوصلتُم البلد؟

من البداياتْ، أين أنتم من اتفاقِ الطائف الذي نصَّ على انَّ عددَ أعضاءِ مجلسِ النواب هو مئةٌ وثمانية وليس مئة ً وثمانية ً وعشرين نائبًا؟

أين أنتم من قانونِ الانتخاب، كما وردَ في الطائف والذي يقول: تَجري الانتخاباتُ النيابية وَفقاً لقانون انتخابٍ جديد على أساسِ المحافظة بعد إعادةِ النظرِ في التقسيم الإداري؟

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إنتهكتُم الطائف في هذين البندين: رفعتُم عددَ النواب إلى مئةٍ وثمانيةٍ وعشرين نائبًا، ولم تَقولوا لماذا؟ ولمصلحةِ مَنْ اضفتُم عشرين نائبًا؟

وفي الإنتهاك الثاني فصَّلتم قوانينَ انتخابيةً على قياسِ التصاقِكُم بالكراسي، ففي ستةَ عشرَ عامًا: مِن 1992 إلى 2008 "ركَّبتُم" خمسةَ قوانينَ انتخابية، لا واحدَ منها يُشبه الآخر، و"خمستُها" غيرُ مطابقةٍ لِما ورد في الطائف.

وأخيرًا وليس آخرًا، مارستُم الضحكَ على الناس من دون ان يرِفَّ لكُم جَفن، كيف ذلك؟

إثر انتخاباتِ 2009، وهي آخرُ انتخاباتٍ جرت، تعهدتُم بما يلي: ستعملُ الحكومة، خلال ثمانيةَ عشر شهراً من تاريخه، على اعادةِ النظر في قانونِ الانتخابات النيابية، يُراعي القواعدَ التي تضمَنُ العيشَ المشترك بين اللبنانيين وتؤمِّنُ صحةَ التمثيلِ السياسي لدى فئاتِ الشعبِ واجيالِه وفاعليةِ هذا التمثيل ويَعتمد النهجَ الاصلاحيَ على صعيد تنظيم الانتخابات والإشرافِ عليها.

لم يكن هذا الكلام تصريحًا صحافيًا عابرًا بل كان فقرة ًمن البيان الوزاري الذي نالت حكومةُ الرئيس سعد الحريري الاولى الثقة على أساسه.

كان ذلك في أواخر العام 2009، وكانت الثمانيةَ عشرَ شهرًا تنتهي في منتصف العام 2012، بعد خمسة اعوامٍ على هذا الوعد لم يتحقق شيئٌ منها، ما تحقق هو تمديدٌ أولٌ وثانٍ... وثالث يُفترض ان يُنجَز غدًا، تتذرعون بالمعجَّل المكرر، لكنكم تمارسون المكرّر من دونِ أن يكون معجَّلًا، فماذا كنتم تفعلون من العام 2009 حتى اليوم؟

بصرفِ النظر عمّا سيكونُ المخرج، إنفراجٌ او انفجارْ، فإنكم برهنتُم أنكم لستُم أهلًا للثقة التي أُعطيتم إياها... ليس المطلوبُ قانونَ انتخاباتٍ جديداً فحسبْ بل قانونٌ يُنتج مجلسًا نيابيًا جديدًا لا ان يُعيدَ انتاجَ مجلسٍ من صُنف "المُجرَّب"، فمَن يُجرب المُجرَّب يكون عقلُهُ مخرَّبًا.

ساعاتٌ عصيبة، والجميعُ يلعب على حافة الهاوية، فشكرًا لطبقةٍ سياسيةٍ شاءت ان تُذكِّرنا غدًا بأن الحربَ اندلعت في 13 نيسان 1975، وبأنَ بعد إثنين وأربعين عامًا على اندلاعها لم تَستخلص العِبر بل تُمعِن في استخدامِ المواطنين وَقودًا في صراعها على الكراسي، إما عبر صناديقِ الإقتراع وإما عبر صناديق الذخيرة.