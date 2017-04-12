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12 نيسان 2017
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المتظاهرون في ساحة الشهداء بدأوا بازالة الخيم التي كانت نصبت اعتراضا على جلسة التمديد

المتظاهرون في ساحة الشهداء بدأوا بازالة الخيم التي كانت نصبت اعتراضا على جلسة التمديد Lebanon, news ,lbci ,أخبار بدأوا,الشهداء,ساحة,المتظاهرون,
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المتظاهرون في ساحة الشهداء بدأوا بازالة الخيم التي كانت نصبت اعتراضا على جلسة التمديد
 
 
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