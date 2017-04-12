لافروف بعد اجتماع مع تيلرسون: نرى محاولات لتخريب التعاون بيننا

لافروف وتيلرسون مستعدان للحوار رغم "مستوى متدن من الثقة"

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LBCI News Lebanon

اعلنت روسيا والولايات المتحدة استعدادهما للمضي قدما ومحاولة تجاوز "مستوى الثقة المتدني" بينهما بهدف "مكافحة الارهاب من دون هوادة"، وذلك اثر زيارة لموسكو قام بها وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون.

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كذلك، اعلن البلدان تباينهما حيال مصير الرئيس السوري بشار الاسد مع دعوة واشنطن الى تنحيه في شكل منظم، في حين شددت موسكو على الفوضى السابقة التي نتجت من رحيل "ديكتاتوريين".واشار تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بعدما استقبله الرئيس فلاديمير بوتين لنحو ساعتين الى أن "هناك مستوى متدن من الثقة بين بلدينا. لا يمكن لاكبر قوتين نوويتين ان تقيما هذا النوع من العلاقات".وصرح لافروف "رغم كل المشاكل الموجودة، هناك احتمالات كبيرة للعمل معا".واضاف ان "روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة في كل المجالات وليس فقط على الحوار بل على عمل مشترك بهدف الوصول الى نتائج في كل المجالات بما يصب في مصلحة بلدينا".وهيمن النزاع السوري على زيارة تيلرسون لموسكو، وهي الاولى لمسؤول رفيع في الادارة الاميركية منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة.