التيار الوطني الحر يعلق التظاهر غدا....باسيل "سيكون لنا قانون انتخاب جديد"

بعد كلمة رئيس الجمهورية واستخدامه صلاحياته الدستورية...أنى القرار

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LBCI News Lebanon

اعلن التيار الوطني الحر تعليق التظاهر غدا بعد كلمة رئيس الجمهورية واستخدامه صلاحياته الدستورية بتعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر.

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ووجه رئيس التيار الوزير جبران باسيل رسالة صوتية الى التياريين والكوادر هنأهم فيها على الإنجاز الذي تحقق بمنع التمديد بالاستناد الى صلاحيات معطاة لرئيس الجمهورية واستخدمها للمرة الاولى بأنه أوقف جلسة التمديد.وأعلن باسيل "لكم مساهمة كبرى في ذلك لان ما قمتم به في 24 ساعة الماضية اظهرتم نبض التيار والنبض اللبناني الذي ما زال رافضا الشواذ في الدولة".وأضاف "سنرتاح اليوم الى وقت قصير لأننا سنبقى جاهزين ومستعدين لإنهاء العملية هذه وانجاز قانون انتخاب جديد. وكما وعدناكم ووعدنا اللبنانيين سيكون لدينا قانون انتخاب جديد يعطينا صحة التمثيل بالحد الأدنى ويعطينا حقوقنا".