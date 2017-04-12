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12 نيسان 2017
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لافروف: بوتين أكد استعداده لاستئناف الاتفاق الأمريكي الروسي للسلامة الجوية فوق سوريا

لافروف: بوتين أكد استعداده لاستئناف الاتفاق الأمريكي الروسي للسلامة الجوية فوق سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار لاستئناف,استعداده,بوتين,لافروف,
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لافروف: بوتين أكد استعداده لاستئناف الاتفاق الأمريكي الروسي للسلامة الجوية فوق سوريا
 
 
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