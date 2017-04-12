روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الامن...

للمرة الثامنة منذ اندلاع النزاع السوري...

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LBCI News Lebanon





وامتنعت الصين عن التصويت اليوم إلى جانب إثيوبيا وقازاخستان.



وللمرة الثامنة منذ اندلاع النزاع السوري، تلجأ موسكو الى حق النقض في مجلس الامن الدولي لتعطيل اي قرار ضد حليفتها دمشق.

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أما الصين كانت قد استخدمت حق النقض من قبل على ستة قرارات بشأن سوريا منذ بدء الحرب قبل ستة أعوام. وأيدت عشر دول مشروع القرار في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت بالرفض. استخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع قرار اممي يطالب الحكومة السورية بالتعاون مع التحقيق حول هجوم يعتقد انه كيميائي في شمال غرب البلاد وتحمل الدول الغربية النظام السوري مسؤولية تنفيذه.وامتنعت الصين عن التصويت اليوم إلى جانب إثيوبيا وقازاخستان.وللمرة الثامنة منذ اندلاع النزاع السوري، تلجأ موسكو الى حق النقض في مجلس الامن الدولي لتعطيل اي قرار ضد حليفتها دمشق.أما الصين كانت قد استخدمت حق النقض من قبل على ستة قرارات بشأن سوريا منذ بدء الحرب قبل ستة أعوام. وأيدت عشر دول مشروع القرار في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت بالرفض.

​وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان روسيا تتحمل مسؤولية ثقيلة بعد استخدامها حق الفيتو.

وأكد ان روسيا "بهدف حماية حليفها الاسد تعرقل بصورة منهجية التوصل الى حل متعدد الاطراف للملف السوري".أما وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون فقد أعرب عن استيائه من روسيا، ولفت الى أنه "يمكنها مواصلة ان تبقي نظام الاسد المجرم على قيد الحياة او تحمّل مسؤولياتها بصفتها قوة عالمية واستخدام نفوذها على النظام لوضع حد لست سنوات من وقف اطلاق النار الذي لم يتم احترامه".