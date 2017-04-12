كيف وصف ترامب الحلف الاطلسي؟

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب اثر استقباله في البيت الابيض الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ ان الحلف هو "حصن للسلام والامن العالميين".
وترامب الذي سبق له وان اثار الذعر في اوروبا حين وصف الحلف الاطلسي بانه مؤسسة "بالية"، قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ ان الحلف "لم يعد باليا"، ولكنه جدد التأكيد على وجوب ان تزيد الدول الاوروبية الاعضاء في الحلف من نفقاتها العسكرية.
أما عن الوضع السوري، فقد اعلن ترامب ان "الوقت حان لانهاء هذه الحرب الاهلية الوحشية" في سوريا.
واشار الى أنه "علينا العمل سويا من اجل حل الكارثة الحاصلة حاليا في سوريا"، موجها الشكر الى دول الحلف الاطلسي على ادانتها الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون في الرابع من الجاري.