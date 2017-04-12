كيف وصف ترامب الحلف الاطلسي؟

بعد أن سبق واثار ترامب الذعر في اوروبا...

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LBCI News Lebanon

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب اثر استقباله في البيت الابيض الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ ان الحلف هو "حصن للسلام والامن العالميين".

وترامب الذي سبق له وان اثار الذعر في اوروبا حين وصف الحلف الاطلسي بانه مؤسسة "بالية"، قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ ان الحلف "لم يعد باليا"، ولكنه جدد التأكيد على وجوب ان تزيد الدول الاوروبية الاعضاء في الحلف من نفقاتها العسكرية.

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