رونالدو يقود انتفاضة ريال في ميونيخ بعد ركلة جزاء فيدال الضائعة

ريال يفوز في ميونخ

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LBCI News Lebanon

سجل كريستيانو رونالدو هدفين ليعوض ريال مدريد تأخره إلى الفوز 2-1 على مضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث افتتح أرتورو فيدال التسجيل ثم أهدر ركلة جزاء لأصحاب الضيافة.

وحول رونالدو تمريرة داني كارباخال العرضية إلى الشباك في الدقيقة 47 ليدرك التعادل لريال ثم أضاف الهدف الثاني من متابعة لتمريرة البديل ماركو أسينسيو. ووضع فيدال بطل ألمانيا في المقدمة من ضربة رأس قوية في الدقيقة 25 بعدما أفلت من رقابة ناتشو وأحسن استقبال ركلة تياجو الكانتارا الركنية ليترجم هيمنة بايرن في الشوط الأول.

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لكن اللاعب التشيلي أضاع ركلة جزاء مثيرة للجدل بداعي وجود لمسة يد على كارباخال ليسددها بعيدا عن إطار المرمى.

وتصدى مانويل نوير للعديد من الفرص من رونالدو وغارث بيل لكن طرد خافي مارتينيز في الدقيقة 61 بعد حصوله على انذارين منح ريال السيطرة حتى النهاية.