سلّة تفاهات حصلت قبل إعلان الرئيس عون تأجيل المجلس...

عون أجّلَ المجلس شهراً...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حزب الله, نبيه بري, سعد الحريري, مجلس النواب, ميشال عون,لبنان,عون أجّلَ المجلس شهراً...

LBCI News Lebanon

إحتوى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأزمة التي كانت ستنفجر في الشارع اليوم باستخدامه صلاحيتَه المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور، في أن قرَّر تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، ورحّبَ رئيس مجلس النواب نبيه بري بممارسة الرئيس هذه الصلاحية الدستورية، وقرّر تأجيل "جلسة التمديد" شهراً.

الإعلان