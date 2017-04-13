عناوين القانون الجديد وُلِدت...

ما هي عناوين قانون الانتخاب؟

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LBCI News Lebanon

الجمهورية» أنّ العناوين الأساسية للقانون الجديد نوقِشت امس بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بعدما قاربَت الاتصالات التي جرت بين «عين التينة» و«بيت الوسط» والضاحية الجنوبية عناوينَه الأساسية التي اقتربَت التفاهمات منها في الساعات الماضية. في معلومات لـ«» أنّ العناوين الأساسية للقانون الجديد نوقِشت امس بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بعدما قاربَت الاتصالات التي جرت بين «عين التينة» و«بيت الوسط» والضاحية الجنوبية عناوينَه الأساسية التي اقتربَت التفاهمات منها في الساعات الماضية.

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وعلِم أنّ مرجعاً دستورياً وضَع تصوّراً في تصرّفِ رئيس الجمهورية مفادُه أنّ الحكومة ولو أنجزَت القانون الجديد فإنّ مجلس النواب لن يجتمع قبل الموعد الذي حدّده بري في 15 أيار المقبل وإنّ القانون الجديد الذي ستتناوله هذه الجلسة سيدمج بين القانون الجديد والتمديد التقني للمجلس.