العثور على أول قاضية أميركية مسلمة غارقة في نهر هدسون

أعلنت الشرطة إنها عثرت على أول قاضية مسلمة تعمل في الولايات المتحدة، غارقة في نهر هدسون في نيويورك يوم الأربعاء.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن شيلا عبد السلام (65 عاما)، وهي قاضية في المحكمة العليا بنيويورك، عثر عليها طافية قبالة الجانب الغربي من مانهاتن قرابة الساعة الثانية صباحا .

وأوضح المتحدث إن أسرتها تعرفت عليها وإن سبب الوفاة سيتحدد بعد تشريح الجثة.

وأصبحت عبد السلام، وهي من مواليد واشنطن، أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تعين في محاكم الاستئناف عندما عينها الحاكم الديموقراطي ماريو كومو في المحكمة العليا في الولاية في 2013.