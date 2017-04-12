هل كانت روسيا على علم مسبقا بالهجوم الكيميائي على خان شيخون؟

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه "من الممكن" ان تكون روسيا قد علمت مسبقا بالهجوم الكيميائي الذي تتهم واشنطن نظام الرئيس بشار الاسد بشنه على بلدة خان شيخون في شمال غرب سوريا في الرابع من الحالي.

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وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ "هذا حتما امر ممكن، انه مستبعد جدا، اعلم انهم (الروس) يحققون بهذا الشأن حاليا. اود لو كان بامكاني ان اقول انهم لم يكونوا يعلمون ولكن حتما كان من الممكن لهم ان يعلموا. هم كانوا هناك"، مشيرا الى ان البنتاغون منكب على البحث في هذه المسألة.