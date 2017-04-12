فيتو روسي ضد مشروع قرار حول هجوم خان شيخون الكيميائي... بريطانيا وفرنسا ترّدان

روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار اممي حول الهجوم الكيميائي في سوريا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الامم المتحدة, روسيا, سوريا,بريطانيا,روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار اممي حول الهجوم الكيميائي في سوريا

LBCI News Lebanon

استخدمت روسيا حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أممي حول الهجوم الكيميائي الذي اتُهم نظام الرئيس السوري بشار الاسد بتنفيذه، معطلة بذلك للمرة الثامنة اي اجراء في الامم المتحدة بحق حليفها السوري.

ومشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ينص خصوصا على اجراء تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي الذي استهدف في الرابع من نيسان بلدة خان شيخون في ريف ادلب (شمال غرب) وخلف 87 قتيلا بينهم 31 طفلا.

الإعلان

ومن بين اعضاء المجلس الـ15، صوتت بوليفيا أيضا ضد مشروع القرار، بينما صوتت عشر دول لصالحه، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت (الصين كازاخستان، واثيوبيا).

بريطانيا مستاءة من الفيتو الروسي ضد القرار الأممي حول سوريا

أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن "استيائه" من لجوء روسيا الى الفيتو، معتبرا أن "هذا الامر يظهر ان حجة روسيا خاطئة".

وفي بيان له، اشار جونسون الى ان "المجتمع الدولي كان يبحث عن القول بشكل واضح ان اي استخدام للاسلحة الكيميائية من اي جهة وفي اي مكان هو امر مرفوض وان المسؤولين عن ذلك يجب ان يتحملوا النتائج".

وذكّر الوزير البريطاني بأن دول مجموعة السبع كانت قد عبرت عن رغبتها في العمل على حل من اجل سوريا، حتى من دون الاسد.

هولاند: "روسيا تتحمل مسؤولية ثقيلة" بعد استخدامها الفيتو في مجلس الامن

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان روسيا "تتحمل مسؤولية ثقيلة" بعد استخدامها حق الفيتو في مجلس الامن.

وقال هولاند "انها المرة الثامنة التي تختار فيها روسيا الوقوف ضد الغالبية في مجلس الامن الدولي"، مؤكدا ان "فرنسا لم تدخر جهدا، بما في ذلك ازاء روسيا، للتوصل الى توافق على هذا النص".

واكد الرئيس الفرنسي ان "وحده اجتماع المجتمع الدولي في سبيل انتقال سياسي في سوريا سيتيح لهذا البلد الشهيد استعادة السلام والاستقرار والسيادة"، مشددا على ان "فرنسا ستواصل العمل من اجل هذا الهدف".



