مستشار سابق لترامب ينفي ان يكون عمل لحساب روسيا

ماذا كشف المستشار؟

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LBCI News Lebanon

أكد عضو سابق في فريق الحملة الانتحابية للرئيس الاميركي دونالد ترامب يُعتقد ان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أخضعه للمراقبة العام الماضي، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأربعاء، أنه لم يعمل لحساب روسيا.

ووفقاً لعدد صحيفة واشنطن بوست الصادر الثلاثاء، حصل محققو الـ"إف بي آي" العام الماضي على تفويض من محكمة سرية مكلفة التحقيق في القضايا الحساسة المتعلقة بالتجسس أو الإرهاب، من أجل رصد اتصالات كارتر بيج المستشار السابق لترامب في السياسة الخارجية. ويشتبه الـ"إف بي آي" والمحكمة في أن بيج المصرفي السابق الذي يتخذ من موسكو مقراً قد عمل لحساب السلطات الروسية أو معها.

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ورداً على سؤال لـ"سي إن إن" حول ما إذا كان عمل لحساب حكومة أجنبية، أجاب كارتر بيج "بالطبع لا"، مضيفا "إنها دعابة".