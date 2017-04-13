اسرار الصحف 13-4-2017

المستقبل

يقال

إنّ تبايناً ما زال قائماً حول إنشاء مجلس الشيوخ بين تمسّك رئيس التيّار "الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بأن يكون رئيسه ارثوذكسياً أو كاثوليكياً وبين مطالبة الحزب "التقدمي الاشتراكي" بأن يكون برئاسة درزي.

اللواء

يؤخذ على تيار سياسي أنه يقف "رجل في البور"، وأخرى في الفلاحة، في ما خصَّ الصيغ الانتخابية التي طرحت.

بدا وزير سيادي، معزولاً بالكامل، في مداخلات زملائه، في الاجتماع الأول للجنة شكلت لهذه الغاية..

وضع مرجع نيابي في أجواء اجتماع رسمي - حزبي قبيل الدعوة الى جلسة نيابية كانت مقررة اليوم.

الجمهورية

إتصل زعيم سياسي بأحد المراجع وقال له أن لديه إقتراحاً يمكن أن يُساعد في حل العقدة الراهنة فسأله المرجع: ما هي؟ فرد قائلاً: "شو رأيك نروح عالدوحة"؟ فضحك المرجع وقال: "أنا مستعدّ بس بدّك يستقبلونا"!

قرّر حزب بارز إعتبار كلام طاوله من رئيس تيار سياسي حليف بمثابة قصف موضعي بقذائف خلّبية"!

نقل مسؤلون في تيار سياسي أن العلاقة بين مرجَعين تدهورت الى حدّ لم تشهده من قبل وإمكان ترميمها صار بالغ الصعوبة والتعقيد.

البناء

رغم الأجواء السياسية المتشنّجة التي لا توحي بذلك، لم يستبعد نائب بارز أن يتمّ التوصّل لتسوية بشأن قانون الانتخابات النيابية وفق المعادلة التي أطلقها الرئيس حسين الحسيني في وصفه لاتفاق الطائف، حيث اعتبره بُعيْد إقراره في المجلس النيابي، أنه "تسوية تُزعل الجميع بالتراضي"، وعليه لا بدّ من صيغة خلاقة لقانون انتخاب "يُزعل الجميع بالتراضي"...