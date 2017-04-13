وفد من الكونغرس التقى الحريري أمس...وتعاون أمني بين واشنطن وبيروت

ماذا دار في اللقاء؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن, الكونغرس, سعد الحريري,لبنان,ماذا دار في اللقاء؟

LBCI News Lebanon

ترأس النائب هارولد روجرز (الحزب الجمهوري - كنتاكي) وفدا من ستة أعضاء من الكونغرس ضم النواب: ديفيد برايس (الحزب الديمقراطي - كارولاينا الشمالية)، كين كالفيرت (الحزب الجمهوري - كاليفورنيا)، تشاك فلايشمان (الحزب الجمهوري - تينيسي)، ديفيد جويس (الحزب الجمهوري - أوهايو)، وإيفان جينكنز (الحزب الجمهوري- فرجينيا الغربية) في زيارة إلى لبنان في 12 نيسان.

الإعلان

واجتمع الوفد في خلال زيارته مع رئيس الحكومة سعد الحريري ومع قائد الجيش جوزاف عون، وتم البحث في العلاقة الوثيقة والتعاون الأمني بين الولايات المتحدة ولبنان.

تؤكد زيارة الوفد على دعم الولايات المتحدة للبنان وللجيش اللبناني وللمؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان.