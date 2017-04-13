حال الطقس
13 نيسان 2017
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أمطار وعواصف رعدية ورياح ناشطة...إلى متى؟

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يستمر الطقس غير المستقر والممطر اليوم  مع انخفاض في درجات الحرارة ويكون متقلب الجمعة والسبت ثم مستقر نسبيا أحد الفصح.

الخميس:
يتحول الطقس الى غير مستقر وممطر مع عواصف رعدية ورياح ناشطة جنوبية غربية ٦٠كم/س، مع انخفاض في درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين 15 و 25 درجة.

الجمعة:
طقس متقلب غائم جزئيا مع تساقط امطار متفرقة وانخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 21 درجة.
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السبت:
طقس متقلب غائم جزئيا مع تساقط أمطار متفرقة وستقرار نسبي في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 20 درجة.
 
 
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