ترامب يكشف عن تفاصيل "مثيرة" تتعلق بلحظة إعطاء الأمر للضربة على مطار الشعيرات

ماذا قال ترامب؟

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LBCI News Lebanon

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة "مثيرة" تتعلق بلحظة إعطائه الأمر بتوجيه ضربة إلى سوريا، ردا على استخدام الجيش السوري أسلحة كيميائية ضد المدنيين في خان شيخون.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، الأربعاء، قال ترامب انه أمر بالضربة على مطار الشعيرات العسكري في حمص وسط سوريا، يوم الجمعة الماضي، بينما كان يأكل "كعكة لذيذة من الشوكولاتة" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومضى ترامب يقول: "لقد انتهينا من تناول العشاء، وجاء الآن موعد الحلوى. لقد كانت لدينا أجمل كعكة من الشوكولاتة التي لم أر مثلها من قبل. الرئيس شي كان مستمتعا بها".

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وتابع: "تسلمت رسالة من الجنرالات بأن السفن باتت جاهزة للضربة، ماذا نفعل؟ فأجبت: لقد عقدنا العزم على القيام بها، لذلك كانت الصواريخ في طريقها" إلى سوريا.

وفي تلك اللحظات، وخلال تناولهما الحلوى، قال ترامب مخاطبا الرئيس الصيني: "السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أشرح لكم شيئا. لقد أطلقنا للتو 59 صاروخا فقط، وهي في طريقها إلى قاعدة عسكرية في سوريا".